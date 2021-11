Real Madrid : après Eden Hazard, Gareth Bale se serait moqué ouvertement du club !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

L’humilité fait partie des mots à géométrie variable. Il y a quelques jours, le sélectionneur expliquait que Gareth Bale forçait son respect grâce à cette qualité qui faisait de lui un véritable leader écouté et respecté. Si on ne doute pas du feu sacré de l’ailier gallois dès qu’il retourne sous les drapeaux, il devrait en faire preuve un peu plus dès qu’il rentre en Espagne. Au pays de la corrida, rares sont désormais ses soutiens.

Ils se comptent même désormais sur les doigts d’une seule main depuis sa dernière blessure en sélection. L’un de ses plus fervents soutiens, José Damian Gonzalez, pense même qu’il se moque désormais ouvertement du Real Madrid ! « Bale a un temps été une bonne recrue pour le Real Madrid mais, maintenant, ça suffit. Il est en train de s'amuser en se moquant ouvertement du club ! », a-t-il enragé hier soir sur le plateau d’El Chiringuito.

La semaine dernière, Eden Hazard avait été accusé par Marc Degryse de ne pas avoir respecté le Real Madrid à son arrivée en surpoids à l’été 2019. « C’est incompréhensible. Comment peut-on prendre 5 kilos en trois semaines ? Il a vraiment sous-estimé le Real Madrid. Il faut qu'il retourne à Chelsea, c'est le meilleur club pour lui», avait houspillé l’ancien attaquant des Diables Rouges dans Het Laatste Nieuws. Même combat ?

Dimanche (15h), l'ASSE tentera d'enchaîner une deuxième victoire de rang sur la pelouse de Troyes. Sur France Pari, la victoire stéphanoise est à 2,75 contre 3,20 le nul et 2,17 le succès aubois. L'occasion pour les supporters des Verts de mettre un peu de beurre dans les épinards ?

⚡ "BALE fue un BUEN FICHAJE para el REAL MADRID... ¡pero ahora se está BURLANDO del CLUB!"



🗣💥 @JDamiann lo deja claro en #ChiringuitoBale pic.twitter.com/NWa8KsZabd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 17, 2021