FC Barcelone - Mercato : Xavi a cinq nouveaux indésirables dont Memphis Depay

FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Deux jours après la lourde défaite concédée sur la pelouse du Bayern Munich (3-0), à l'occasion de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, la liste des indésirables s'allongent au FC Barcelone.

En effet, selon les informations du journaliste de l'émission El Chiringuito TV, Dario Montero, Marc-André Ter Stegen, Clément Lenglet, Sergiño Dest, Frenkie De Jong et Memphis Depay ne figureraient plus dans les plans de l'entraîneur blaugrana, Xavi, et pourraient quitter le Barça lors des prochains mois.

🚨¡EXCLUSIVA de @DarioMonteroG en #ChiringuitoBarcelona!🚨



❌Frenkie De Jong

❌Memphis Depay

❌Dest

❌Lenglet

❌Ter Stegen



📋La lista de SEÑALADOS de XAVI tras el DESASTRE HISTÓRICO del BARÇA en #UCL pic.twitter.com/L1rPNaowTk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 10, 2021