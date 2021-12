PSG : Messi a deux nouveaux problèmes de taille à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Le grand Lionel Messi en Ligue 1, c’est pour quand ? Bien qu’il ait rejoindre le championnat de France en août, l’attaquant argentin du PSG donne encore l’impression d’être en rodage dès qu’il s’agit de mettre le bleu de chauffe dans les joutes hexagonales. Alors que Luis Suarez a récemment expliqué qu’il soufrait ses conditions climatiques, Carlos Bianchi a cerné de nouveaux problèmes pour l’adaptation de Messi (34 ans) à la Ligue 1.

« On parle d’un joueur qui a fait les 16 dernières années de sa vie dans le même club, avec le même système de jeu et dans une équipe qui a joué de plus en plus pour lui, avance l’ex-goleador du PSG dans L’Équipe. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le foot français est différent. En Liga, Messi dribblait un mec et il allait au bout, ici il a de suite quelqu’un d’autre, les défenses sont physiquement plus saignantes. En Bundesliga, par exemple, plein d’équipes jouent le un contre un derrière, ça n’existe pas en L1. »

Au-delà de l’aspect physique de la Ligue 1, Messi pourrait également souffrir d’un problème lié directement au manque d’un avant-centre clairement identifié au PSG. « Le problème est que Messi n’a pas d’avant-centre typique au PSG, qui pourrait faire un une-deux ou lui rendre le ballon en retrait, ajoute Bianchi. Il doit trouver d’autres moyens pour arriver au but. Mbappé doit – dans un autre genre évidemment – reprendre le rôle d’Alba au Barça, qui débordait quinze fois par match pour servir Messi. »

"Pour la gloire"



La une du journal L'Équipe de ce dimanche 12 décembre 2021 pic.twitter.com/zAvXPhwvyi — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 11, 2021