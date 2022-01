PSG : à un mois du Real Madrid, la rentrée de Messi est programmée mais un danger guette le vestiaire

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Que ce soit L'Equipe ou Le Parisien, les principaux médias s'intéressant au PSG parlent davantage du Real Madrid que du Stade Brestois, pourtant hôte des hommes de Mauricio Pochettino au Parc des Princes ce soir. Et pour cause : c'est dans un mois tout rond qu'aura lieu le 8e de finale aller de Champions League entre les deux clubs. Un mois pour que l'entraîneur argentin donne enfin une identité de jeu à son équipe et apaise surtout, selon L'Equipe, les tensions dans son vestiaire.

"Pochettino a beau clamer "être très heureux" de "l'état d'esprit" du groupe, la fissure entre la partie sud-américaine et celle francophone demeure, cette dernière ayant parfois le sentiment que certains coéquipiers argentins ou brésiliens bénéficient de traitement de faveur. Ainsi, quand Mbappé lâche, au sortir de la victoire sur Vannes : "Ce n'était pas un match facile à jouer mais on était là, nous, on l'a joué", le message n'est pas subliminal. Il vise les Sud-Américains, qui ont profité d'une journée supplémentaire"."

Au rayon bonnes nouvelles, il y a la rentrée de Lionel Messi. S'il a assuré lui-même avoir mis plus de temps que prévu à surmonter le covid, l'Argentin est proche de son meilleur niveau. Selon L'Equipe, il devrait être sur le terrain dimanche pour la réception de Reims dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1.

Voy para acá. No, mentira, voy para allá. La cintura de Messi no necesita aceite, lo sabemos, pero apreciarlo en slow motion es hipnotizante. Y más con la celeste y blanca.



Faltan 312 días para el Mundial.pic.twitter.com/BHZMWv2o8X — VarskySports (@VarskySports) January 13, 2022