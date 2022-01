PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé, une célébration face à Brest sous le signe de la prolongation ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ca a été l'une des grandes affaires de la semaine dans le monde du foot français : généralement plutôt discret sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé s'est emporté contre les haters s'étant déchaînés à l'encontre de la petite Camille, jeune fille atteinte d'une grave maladie lui ayant déclaré sa passion au travers d'une vidéo et qui lui a demandé de prolonger au PSG. Insultée, moquée, l'enfant avait trouvé du réconfort via un message du champion du monde, qui a ensuite fait part de sa consternation devant tant de haine. Hier soir, après son but contre Brest, Mbappé a couru devant les caméras pour lui dédier son but en disant : "C'est pour toi, Camille !".

Pour Le Parisien, cette célébration n'est peut-être pas anodine. Alors qu'il se dit que le natif de Bondy ne serait pas insensible à la dernière proposition de prolongation des dirigeants du PSG, qui misent désormais sur un contrat de courte durée pour convaincre leur star de signer un nouveau bail, cet hommage à Camille pourrait signifier que Mbappé a pris la décision d'exaucer son souhait. Oui, cela peut ressembler plus à un vœu qu'à autre chose mais sait-on jamais...

No le voy a dar bola pero si esto pasa, aquí que no venga lo siento mucho pic.twitter.com/BS3io36lnH — alvaaro_turrero (@Elturre_10) January 15, 2022