PSG - Real Madrid : Ancelotti donne la condition pour que Benzema joue et vend la mèche pour son onze de départ

Le point médical

"Le dernier mot ce sont les joueurs, le médecin et l'entraîneur. Je dois écouter et prendre une décision. Karim Benzema s'est entraîné depuis quelques jours. Après il y a la sensation et l'entraîneur doit voir s'il peut jouer après une telle absence. S'il se sent bien, Karim va jouer."

Le PSG

"Nous avons toute la confiance du monde, les sensations sont bonnes. c'est un match difficile contre un adversaire difficile qui a envie de gagner la compétition. Cela pourrait être une finale. Nous avons envie d'éliminer un adversaire pour le titre."

Son retour à Paris

"J'ai un très bon souvenir de mon temps à Paris. Je suis heureux d'être le meilleur entraîneur de l'histoire pour les supporters."

Pochettino

"Mauricio Pochettino fait du bon travail ici car ce n'est pas facile et qu'il y a beaucoup de pression. Cette confrontation c'est un match top."

L'état d'esprit de son équipe

"Tous les joueurs qui joueront seront concentrés sur l'équipe et aider leur club à éliminer un concurrent. C'est ce que pensent Vinicius Junior, Karim Benzema et tout le monde."

Son onze de départ

"Je crois que le système ne changera pas. L'idée serait de mettre un milieu en ailier. Mais avec Rodrygo, Vinicius Junior ou Marco Asensio on peut jouer avec deux personnes devant."

Bale

"Je parle avec lui comme je parle avec tout le monde. C'est tout. La relation personnelle avec lui est bonne. Je n'ai rien à lui reprocher. Il est sérieux, professionnel et respecte les règles et les personnes. Il n'a jamais manqué à cela. Il a eu des blessures, il arrive en fin de contrat et n'a peut-être pas eu une grosse motivation. Il veut peut-être en terminer-là avec ce club. Mais il a remporté tellement de titres comme la Ligue des champions. Terminer en beauté ici serait magnifique pour sa carrière."

