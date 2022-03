PSG, Real Madrid - Mercato : une figure de l’OM annonce que Mbappé va rester à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Kylian Mbappé (23 ans) a mené l'équipe de France vers une large victoire hier à Lille contre l’Afrique du Sud (5-0). Auteur d’un doublé et dans tous les bons coups, l’attaquant du PSG a clairement pris le leadership offensif chez les Bleus en l’absence de Karim Benzema.

Désormais, la question de son avenir va revenir au centre du jeu, la saison du PSG étant quasiment jouée après son élimination en 8es de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0, 1-3). Avant le match des Bleus, Rolland Courbis s’est mouillé sur ce sujet épineux et a livré son ressenti personnel sur la situation de Mbappé. Selon lui, il va rester fidèle au PSG !

« J’en ai discuté autour de moi et je pense que Mbappé va rester au PSG, a-t-il affirmé hier soir sur les ondes de RMC Sport. Pas mal de choses me le font dire, des récents bruits notamment... Alors, non pas sur un contrat de longue durée mais sur un contrat de deux ans. Il semblerait que sa famille ait compris qu’il était difficile pour lui de ne pas être reconnaissant envers le PSG en faisant partie du club au moins jusqu’à la Coupe du monde puis en se donnant rendez-vous cinq mois plus tard. Je miserai donc sur le fait que Mbappé reste dans notre Ligue 1. »

🎙 "Je miserai ce soir sur le fait que Mbappé va rester dans notre Ligue 1."



✍ Pour coach Courbis, Mbappé va rester à Paris la saison prochaine. #rmclive pic.twitter.com/Ig0t2sahFd — After Foot RMC (@AfterRMC) March 29, 2022

Pour résumer Alors que l’avenir de Kylian Mbappé (23 ans) fait toujours l’objet de discussions et de fantasmes au Real Madrid, Rolland Courbis estime que l’attaquant du PSG a de très bonnes chances de rester en Ligue 1 la saison prochaine.

Bastien Aubert

Rédacteur