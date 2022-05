La presse madrilène met Mbappé en pièces après son affront au Real, gros couac au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

MARCA : « Il faut beaucoup de classe pour jouer au Real Madrid »

Marca est dégoûté de voir Kylian Mbappé poser fièrement avec Nasser Al-Khelaïfi pour fêter sa prolongation au PSG jusqu’en juin 2025. « Mbappé a trahi le club merengue pour prolonger au PSG », déplore le quotidien madrilène.

SPORT : « Vous êtes nos championnes »

Sport rend hommage aux féminines du FC Barcelone malgré leur échec cuisant en finale de la Ligue des champions contre l’OL (1-3). Le retournement de veste de Mbappé avec le Real Madrid fait doucement rire le journal catalan.

MUNDO DEPORTIVO : « Il reste »

Mundo Deportivo ne peut pas non plus s’empêcher de se réjouir de la décision finale de Mbappé de prolonger au PSG jusqu’en juin 2025 en rappelant que le projet du Real Madrid reste en suspens à cause de lui.

AS : « Il a tout perdu »

As est consterné par le choix de Mbappé de snober le Real Madrid pour rester fidèle au PSG et estime que c’est lui le grand perdant de l’histoire. Selon les chiffres avancés par le quotidien madrilène, il touchera une prime de 300 millions d’euros et un salaire net de 90 M€ par an !

Pour résumer La revue de presse espagnole en date du dimanche 22 mai 2022 tourne essentiellement autour de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG après avoir snobé le grand Real Madrid. Le FC Barcelone a connu un groc couac samedi en C1.

