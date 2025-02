FC Barcelone Mercato : un joli chèque en vue pour cet été… et une menace !

Le FC Barcelone pourrait faire entrer une jolie somme via ses anciens joueurs, en fin de saison.

Sport fait le tour des anciens joueurs du Barça qui pourraient venir renflouer les caisses du club blaugrana en fin de saison, via des options d’achat ou des pourcentages sur la plus value. A l’instar de Nico Gonzalez, qui a rapporté 13 M€ ces derniers jours en passant de Porto à Manchester City, Jean-Clair Todibo (West Ham) devrait rapporter 8 M€. Avec une possible vente d’Oscar Mingueza, actuellement au Celta Vigo, et dans le viseur d’Aston Villa qui était prêt à débourser 20 M€ en janvier, le Barça pourrait empocher 10 M€.

Le transfert de Vito Roque menacé

En ajoutant les dossiers Estanis Pedrola, Mika Mármol et Ilaix Moriba, ce sont 20 M€ qui sont susceptibles de venir booster les finances catalanes cet été. En revanche, une grosse opération pourrait être contrariée. Elle concerne Vitor Roque, que Palmeiras souhaite acheter. Le club brésilien aurait en effet également des vues sur Roberto Firmino, actuellement à Al-Ahli.