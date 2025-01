PSG, FC Barcelone, OM Mercato : une destination tient la corde pour Rashford

Marcus Rashford, dans le viseur du FC Barcelone notamment, semble se diriger vers la Bundesliga…

En rupture de banc à Manchester United, Marcus Rashford est poussé vers la sortie par le club mancunien et le FC Barcelone aimerait l’accueillir. Une destination que privilégie l’attaquant anglais, également convoité par Chelsea, West Ham, le Borussia Dortmund, l’AC Milan, Côme ou encore Naples, qui cherche à remplacer Kvara, en route pour le PSG.

Dortmund en pole

Mais le dossier est compliqué. Le club catalan demande un prêt sec à MU, sans option d’achat, et l’arrivée de Rashford dépendrait aussi du cas Ansu Fati, à qui le Barça cherche une porte de sortie. Si bien que Rashford semble se diriger vers une autre destination. Selon plusieurs médias, et notamment Nicolo Schira, Dortmund a pris les devants. Le Borussia fait le forcing et présente l’avantage de bien connaitre MU. L’an dernier, les bonnes relations entre les deux clubs avaient abouti au prêt de Jadon Sancho et on se dirigerait vers une opération similaire pour Rashford.