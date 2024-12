Flick sous pression au Barça, le « vrai » Mbappé est enfin au Real Madrid

Ce lundi matin, la presse espagnole revient sur la victoire du Real Madrid face au Séville FC (4-2), notamment obtenue grâce à un Mbappé de gala. Un succès qui lui a permis de dépasser le FC Barcelone (3ème), avec un Flick sous pression étant donné les derniers résultats, dont la récente défaite contre l’Atlético (1-2)…

AS : « UN MYTHE S’EN VA, UN GÉNIE RESTE »

« Le Real Madrid dépasse le Barça et reste en embuscade derrière l’Atlético après sa victoire contre Séville lors du dernier match de l’année. Le meilleur Mbappé refait surface : un but magnifique et une passe décisive. Hommage émouvant à Jesús Navas pour son dernier jour dans le football : « Je dois remercier le Bernabéu. Cela a été impressionnant ».

« Lewandowski a marqué 14 buts lors des onze premières journées et seulement deux lors des huit dernières ».

Marca : « QUELLE LIGA ! »

« Un Real Madrid collectif dépasse Barcelone et se rapproche à un point de l’Atlético, leader. Victoire contre Séville lors du meilleur match de Mbappé jusqu’à présent ».

« Flick ne bouge pas malgré la mauvaise passe ».

Mundo Deportivo : « CHUTE LIBRE »

« Le Barça n’a récolté que cinq des 21 derniers points en jeu et tombe à la troisième place en Liga : un « reset » est urgent. L’effondrement, avec trois défaites consécutives à domicile, s’explique principalement par un manque de solidité dans les deux surfaces ».

SPORT : « PRESSION POUR FLICK »

« Le Barça fait pleinement confiance à l’entraîneur, mais les mauvais résultats provoquent de la frustration et ils attendent une réaction en janvier, mois clé. Il n’y aura pas de recrues lors du mercato hivernal, et le coach devra retrouver la meilleure version de l’équipe pour la Coupe et la Supercoupe ».

« Madrid gagne et dépasse le Barça »

