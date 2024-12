Real Madrid : Ancelotti encore prêt à frustrer Zidane

Zinédine Zidane aurait fait savoir qu’il était prêt à reprendre du service au Real Madrid. Mais Carlo Ancelotti ne serait pas contre une prolongation.

Sans club depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinédine Zidane est dans l’attente d’un départ de Didier Deschamps pour reprendre les rênes de l’équipe de France. Mais le double champion du monde est parti pour honorer son contrat jusqu’en 2026, au moins. Aussi, Zidane aurait fait savoir qu’il était prêt à reprendre du service chez les Merengue, où il a déjà connu deux passages très réussis (2016-18 et 2019-21). Le souci pour l’ancien meneur de jeu, c’est que Carlo Ancelotti, dont il a été l’adjoint, tient à son poste. Et qu’il envisage davantage de prolonger que de partir à la retraite…

« Les accords peuvent être prolongés… »

Dans une interview à la Radio Anch’io Sport, Ancelotti a déclaré : « Pour moi, c’est un honneur et un plaisir d’entraîner le Real Madrid. Gagner n’est jamais facile mais le faire ici est un peu plus facile que dans d’autres endroits. Je suis heureux ici et je ne pense pas à mon avenir. J’ai encore deux ans de contrat et les accords, en plus d’être rompus, peuvent être prolongés ».

Tant qu’il gagnera des trophées, Ancelotti n’a rien à craindre pour son avenir, surtout que son équipe commence à tourner à plein régime, après quelques ratés suite à l’arrivée de Kylian Mbappé. Un succès en Supercoupe d’Espagne la semaine prochaine pourrait effectivement inciter Florentino Pérez à allonger son contrat…

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.