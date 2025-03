Real Madrid : Endrick fait le point sur sa situation

Malgré son temps de jeu au Real Madrid (496 minutes cette saison), Endrick se sent très bien chez les Merengue.

Recruté en décembre 2022 en provenance de Palmeiras, le jeune Endrick (18 ans) n’a rejoint le Real Madrid que l’été dernier. La pépite offensive, qui pourrait coûter jusqu’à 72 millions d’euros au total aux Merengue, a déjà disputé 28 matchs cette saison, pour 6 buts marqués. Mais le Brésilien n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti. Assez logique au vu de la concurrence féroce aux postes offensifs.

Titularisé qu’à 4 reprises, mais jamais en Liga, l’international auriverde prend son mal en patience, et des rumeurs de départ au mercato hivernal ont même été évoquées, notamment vers l’OM. Malgré ça, Endrick est bel et bien resté à Madrid, déterminé à se faire une place.

Comme il l’a déclaré à ESPN, il se sent très bien dans la capitale espagnole : « Je suis très heureux de faire partie de tout cela. C’est un sentiment incroyable d’être dans la meilleure équipe du monde, avec les meilleurs joueurs du monde. Entrer en jeu, en profiter, voir les penaltys… Je suis heureux ! ». Le message est clair.

