Real Madrid : grande nouvelle pour l’avenir de Florentino Pérez

Pour la cinquième fois consécutive, Florentino Pérez va être réélu président du Real Madrid.

C’est une nouvelle qui ne va surprendre personne, mais qui représente tout de même un symbole fort. En effet, Florentino Pérez va être réélu président du Real Madrid pour la cinquième fois consécutive, selon Sport. La candidature a été validée ce vendredi par le Conseil électoral, alors qu’aucun autre candidat n’a été présenté.

Florentino Pérez jusqu’en 2029

Après 2009, 2013, 2017 et 2021, le boss madrilène va s’inscrire sur la durée, jusqu’en 2029. Le délai pour déposer sa candidature a débuté le 7 janvier dernier, et s’étend jusqu’à ce samedi 23h59. D’ici là, Florentino Pérez devrait bel et bien rester le seul et unique en course.

