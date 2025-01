Real Madrid : le fils de Cristiano Ronaldo le pique avec… Kylian Mbappé

Dans une interview, Cristiano Ronaldo a confessé que son fils lui disait souvent que Kylian Mbappé est meilleur que lui. Mais le Portugais ne se laisse pas faire…

Depuis que Kylian Mbappé a explosé au plus haut niveau, on sait que Cristiano Ronaldo est son idole absolue. Le natif de Bondy avait des posters de la star portugaise accrochés partout dans sa chambre, il l’avait rencontré à Madrid et rêvait de signer au Real depuis ce jour-là pour marcher sur ses traces. On sait aussi que le quintuple Ballon d’Or nourrit une grande estime pour son cadet. A chaque fois qu’ils se sont croisés sur un terrain, ils n’ont pas manqué de se saluer chaleureusement. Ce qu’on savait moins, c’est que l’un des fils de CR7 est fan du nouvel attaquant du Real Madrid et qu’il ne manque pas une occasion de piquer son père à ce sujet !

« Mbappé est meilleur que toi »

Dans un entretien accordé à son ami, le journaliste Edu Aguirre, pour la chaîne La Sexta, Cristiano Ronaldo a déclaré : « Mon fils Mateo aime beaucoup Mbappé. Parfois, il me pique en disant : « Mbappé est meilleur que toi (rires) ». Et moi, je réponds : « Non, papa est meilleur que Mbappé, il a marqué plus de buts (rires) ». Et ce n’est pas parti pour s’arrêter puisque le Portugais continue d’affoler les compteurs du côté de l’Arabie Saoudite, visant ouvertement les mille buts en carrière. Kylian Mbappé, lui, en est à 353 réalisations. En étant plus précoce que son idole mais pas sûr qu’il continue à jouer comme lui jusqu’à 40 ans…

