Real Madrid Mercato : Endrick sacrifié pour attirer un concurrent à Mbappé ?

Le Real Madrid souhaiterait attirer l’attaquant colombien d’Aston Villa Jhon Duran (21 ans) et serait prêt à sacrifier Endrick (18 ans), qui n’a pas convaincu depuis son arrivée.

Si le Real Madrid devait recruter cet hiver, la volonté de Carlo Ancelotti serait de récupérer un latéral droit ou un défenseur central. Mais l’entraîneur italien s’est fait une raison : la Maison Blanche compte aller au bout de la saison avec l’effectif actuel, surtout que les blessés vont bientôt faire leur rentrée. Et de toute façon, selon Fabrizio Romano, la priorité de Florentino Pérez serait de recruter un attaquant ! Pourtant, les champions d’Europe sont très bien dotés dans ce domaine avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Endrick. Oui, mais voilà, ce dernier n’a pas satisfait Ancelotti depuis son arrivée en grande pompe. Et le Real serait prêt à le sacrifier pour attirer un remplaçant !

Romano assure que le Real Madrid a fait du recrutement de Jhon Duran sa priorité, sans préciser si c’est pour cet hiver ou pour l’été prochain. Pour inciter Aston Villa à lui céder son joueur, qui viendrait pour apporter une concurrence à Kylian Mbappé, la Maison Blanche est prête à inclure Endrick dans le deal ! Mais attention, la concurrence est rude et incarnée par Al-Nassr. Le club de Cristiano Ronaldo serait prêt à offrir 100 M€ d’indemnité aux Villans et 50 à 60 M€ de salaire. Le Colombien va-t-il opter pour l’argent ou pour le sportif ?

Cette rumeur montre en tout cas qu’Endrick, bien qu’il a eu un an et demi pour se préparer à son arrivée à Madrid n’est considéré comme apte par le Real Madrid. Lui qui avait pleuré lors de sa présentation au Bernabeu en juillet ne devrait pas avoir le temps de montrer de quel bois il est fait…

