Real Madrid Mercato : l’Arabie Saoudite va revenir à la charge pour Vinicius Jr avec une offre vertigineuse

Selon des médias anglais, l’Arabie Saoudite va une nouvelle fois tenter de recruter Vinicius Jr lors de la prochaine intersaison. Avec une offre revenue à la hausse, même si la réponse du Real Madrid demeure inchangée.

Depuis qu’elle a décidé de prendre exemple sur la Chine d’il y a quinze ans ou le Qatar plus récemment, en attirant des vedettes pour des sommes extravagantes, l’Arabie Saoudite a raflé quasiment tous les joueurs qu’elle lorgnait. A part Lionel Messi, qui a préféré le soleil floridien pour sa pré-retraite, et Vinicius Jr. Au début, c’est le Brésilien qui a dit non, préférant rester au Real Madrid pour y remporter les meilleurs trophées collectifs et individuels. Et puis, il a semblé avec le temps que sa position par rapport à un tel transfert était moins claire et c’est cette fois la Maison Blanche qui a refusé de lâcher sa star. Dont la clause libératoire est d’un milliard d’euros. L’Arabie Saoudite est allée jusqu’à proposer 250 M€, ce qui aurait été un nouveau record mondial après les 222 M€ du PSG pour Neymar en 2017, mais le champion d’Europe a résisté. Mais pour combien de temps ?

Une offre de 350 M€ dans les tuyaux ?

En effet, selon le média anglais Give Me Sport, trois clubs saoudiens voudraient recruter Vinicius Jr cet été et une offre de 350 M€ serait dans les tuyaux. Les trois intéressés seraient Al-Ahly, Al Nassr et Al Hilal. Le deuxième est le club de Cristiano Ronaldo, le troisième pourrait être celui de Mohamed Salah à compter de cet été. Une attaque composée du Brésilien et du Portugais ou de l’Egyptien aurait une sacrée allure. Mais c’est encore loin d’être fait. Car Give Me Sport assure que le Real Madrid ne changera pas de posture concernant son ailier droit : ce sera sa clause à un milliard ou rien du tout.

Ce qui pourrait faire la différence dans ce dossier, c’est la volonté de Vinicius Jr. L’ailier n’a que 24 ans mais il semble touché depuis qu’il n’a pas remporté le BO 2024. Il avait prévenu qu’il reviendra dix fois plus fort mais c’est le contraire qui s’est produit. Toujours aussi nerveux sur le terrain, il s’est fait expulser à Valence début janvier et a été suspendu deux matches en Liga. Quand il a joué, il est également apparu moins impérial qu’à l’accoutumée. Sans parler de son éternel combat contre le racisme. De quoi l’inciter à quitter l’Espagne ?

