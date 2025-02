Real Madrid Mercato : un futur crack merengue règle son avenir

Prêté à Côme par le Real Madrid, Nico Paz a évoqué son avenir. En affichant une nette préférence pour son futur…

5 buts, 3 passes décisives : à 20 ans, Nico Paz profite pleinement de son prêt à Côme. En Serie A, le jeune argentin montre son potentiel et il marque des points vis à vis du club merengue, qui semble voir en lui un joueur du futur.

Rentrera-t-il à Madrid à l’issue de la saison ? Sur Sky, le jeune milieu offensif n’a pas caché sa volonté de rentrer au bercail prochainement. « Je ne programme rien pour mon avenir, je suis focus sur ma saison à Côme. Mais mon rêve, tout le monde le sait, c’est de revenir et de jouer un jour pour le Real Madrid. »

🚨⚪️ Nico Páz: “I’m not planning my future now, I’m focused on Como…



…but who knows, my dream one day would be to return and play for Real Madrid", told Sky.