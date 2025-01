Real Madrid – Mercato : une décision tombe pour Alexander-Arnold

Le Real Madrid aurait tranché le cas de Trent Alexander-Arnold, le défenseur de Liverpool.

C’est un des feuilletons de ce Mercato : le Real Madrid, confronté à la longue indisponibilité de Dani Carvajal, lorgne Trent Alexander-Arnold. Le défenseur anglais est un proche de Jude Bellingham et il est en fin de contrat à Liverpool. Après la déroute en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (2-5), Carlo Ancelotti et son staff auraient décidé qu’il fallait recruter le joueur plutôt que de continuer à « bricoler » au poste de latéral droit (Lucas Vazquez, Federico Valverde), et certains médias évoquaient une offre à venir de 40 M€.

Une arrivée cet été plutôt que cet hiver

Mais depuis, le Real, leader de Liga, s’est refait une santé et la donne aurait changé. Selon Marca, Liverpool n’a aucune intention de céder TAA cet hiver, et le Real n’envisagerait plus qu’une arrivée cet été. Le joueur sera alors libre. D’ici là, Ancelotti devra donc continuer son bricolage…