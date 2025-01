Valladolid – Real Madrid : le onze merengue pour défendre le leadership en Liga est là

Leader de la Liga depuis la semaine dernière et son succès sur Las Palmas (4-1), le Real Madrid étrenne son nouveau costume ce soir sur la pelouse de la lanterne rouge, Valladolid.

Choc des extrêmes, ce soir, au Zorilla, entre Valladolid, bon dernier de Liga, et le Real Madrid, leader depuis la semaine dernière et son carton sur Las Palmas (4-1). Mais attention, le club de Ronaldo reste sur deux victoires à domicile (contre le Betis et Valence, à chaque fois 1-0), preuve qu’il ne sera pas une victime consentante ce soir. Le Real, pour sa part, va très bien puisqu’il en a passé cinq à Salzbourg (5-1) mercredi soir en Champions League. Kylian Mbappé tient sa meilleure forme depuis son arrivée en Espagne, Rodrygo est toujours aussi bon et Vinicius Jr commence à se mettre au niveau après des dernières semaines compliquées. Ce samedi soir, Rodrygo est remplacé par Brahim Diaz dans le onze. Et ce n’est pas le seul changement de Carlo Ancelotti, qui fait tourner.

La composition du Real Madrid :

Courtois – Asensio, Tchouaméni, Rüdiger, Garcia – Ceballos, Bellingham, Valverde – Diaz, Mbappé, Vinicius Jr.

