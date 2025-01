FC Barcelone Mercato : Yamal paye une bourde ruineuse avec Messi

Si l’entourage de Lamine Yamal (17 ans) fait passer le message qu’il va prolonger son contrat au FC Barcelone, le passé avec la légende Lionel Messi freine les négociations entre les deux parties.

Lamine Yamal a encore démontré cette semaine contre le Betis Séville (5-1) qu’il était le présent et l’avenir du football mondial. Encore une fois excellent et décisif, sur les plans individuel et collectif, l’ailier du FC Barcelone a dynamité la défense adverse par son talent hors-normes.

C’est une raison de plus pour que le Barça accélère les négociations autour de son prolongation de contrat, qui arrive à échéance en juin 2026. Si son agent Jorge Mendes répète à l’envi son désir de rester fidèle au club catalan, rien n’est encore acté.

Une « prolongation contenue » pour Yamal ?

Et pour cause. Pour éviter de sabrer ses finances, comme ce fut le cas dans un passé récent avec Lionel Messi, AS affirme que le FC Barcelone a décidé d’offrir à Lamine Yamal une offre de « prolongation contenue ».

Selon le quotidien madrilène, le salaire de Yamal serait ainsi progressif et pas gravé dans le marbre à l’avance et fait de hausse en tout genre à des périodes différentes du calendrier, comme ce fut le cas pour l’Argentin. Le crack de 17 ans adore son idole mais paye donc aussi les largesses du Barça à son égard en son temps.

