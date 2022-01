OM - Mercato : le dossier Kamara s'accélère, un club de Série A avance sur le dossier

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Poussé par Frank McCourt à vendre des joueurs pour 30 M€ cet hiver, Pablo Longoria ne désespère pas de trouver des solutions pour Alvaro Gonzalez et Boubacar Kamara. Ne serait-ce que pour abaisser un peu la masse salariale de l'OM et réaliser enfin une vente.

Concernant le Minot, en fin de contrat en juin prochain, ça avance lentement mais sûrement. Le média italien Il Romanista nous apprend que l'OM a donné son aval à l'AS Roma pour discuter avec Boubacar Kamara sur ce Mercato de janvier.

Pour l'heure, il ne s'agit que de discussions préliminaires et aucun accord entre l'OM et le club entraîné par José Mourinho n'existe mais on devine que, côté Olympien, on ne dirait pas non à une offre, même symbolique, du club romain.