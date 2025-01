FC Nantes, RC Lens, Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Ikoné

Le FC Nantes devrait être contraint de se retirer de la course dans le dossier du très convoité Jonathan Ikoné (Fiorentina).

Un retour en France est évoqué cet hiver pour Jonathan Ikoné. L’ancien ailier du PSG et du LOSC ne compte pas s’éterniser à la Fiorentina et plusieurs clubs de l’hexagone frappent du coup à la porte. C’est le cas du FC Nantes, du RC Lens, du Stade Rennais et du Paris FC. Mais pour les Canaris, l’affaire semble déjà pliée.

Pas de prêt possible

En effet, comme l’indique le site LaViola, repris par Livefoot, le FC Nantes est intéressé par un prêt du joueur. Or, un règlement interdit à la Fiorentina de prêter Ikoné cet hiver. Car la Fio a déjà prêté 6 joueurs cette saison (Amrabat, Barak, Brekalo, Infantino, Nzola et Sabiri), et elle a donc déjà atteint le quota maximum fixé par l’UEFA dans un règlement vieux de deux ans. Si Ikoné quitte la Viola cet hiver, ce ne pourra donc être qu’au travers d’un transfert. Et comme à priori les Canaris sont sans le sou…