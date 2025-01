Real Madrid, FC Barcelone, OM, OL, PSG : le classement des meilleurs clubs de 2024 est tombé

La Fédération internationale de statistiques et d’histoire du football a dévoilé ce samedi son classement des meilleurs clubs de l’année 2024. Champion d’Europe et d’Espagne, le Real Madrid est numéro un.

Ce samedi, le Real Madrid a publié un communiqué pour réaffirmer ce que tout le monde savait : il a été le meilleur club de l’année civile écoulée. Championne d’Espagne et d’Europe, vainqueure de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe Intercontinentale, la Maison Blanche n’a rien laissé à ses rivaux. Et a donc été élu meilleur club de la planète par la très sérieuse Fédération internationale de statistiques et d’histoire du football. Sur le podium, on trouve également le Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne pour la première fois de son histoire, vainqueur de la Coupe, finaliste de l’Europa League et invaincu plus de 50 matches, et l’Atalanta Bergame, qui a remporté la C3 et qui est la seule formation, justement, à avoir vaincu le Bayer.

Le LOSC est 35e, l’OL 70e, l’OM 108e…

Le FC Barcelone, qui a réalisé une entame de saison 2024-25 canon avant de baissé le pied en novembre et décembre, n’est que 7e. Le PSG, malgré son doublé national et une demi-finale de C1 en 2023-24, n’est que 23e. Le LOSC, qui a autant brillé avec Paulo Fonseca qu’avec Bruno Genesio, est 35e, ses très bons résultats en Champions League lui ayant permis de marquer des points. L’Olympique Lyonnais et sa remontée fantastique au classement de L1 en 2024 sont 70es. Enfin, l’OM, catastrophique en seconde partie de saison 2023-24 mais demi-finaliste européen malgré tout, est 108e. Essentiellement grâce à ses excellentes résultats d’août à décembre. Mais c’est quand même 23 points derrière le Stade Brestois…

