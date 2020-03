Ligue 1, Ligue 2 : la FIFA aurait plié pour le Mondial des clubs !

C’est officiel depuis ce midi, l’UEFA a confirmé le report de l’Euro 2020 en 2021 pour répondre à l’arrêt de la saison imposé par la crise sanitaire du coronavirus. Dans un communiqué, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin a évoqué ce report, voté à une écrasante majorité par les 55 membres de l’instance européenne, les représentants des ligues européennes, l’ECA (l’association des clubs européens) et la FIFpro (le syndicat des joueurs).

Si une date a pu être trouvée pour replacer le Championnat d’Europe, c’est aussi parce que la FIFA l’a bien voulu. Le dirigeant slovène a confirmé que l’instance mondiale a accepté de faciliter ce changement de calendrier : « Je tiens à remercier la FIFA et son président, Gianni Infantino, qui a indiqué qu’elle ferait tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner ce nouveau calendrier. Face à cette crise, le football a montré son meilleur côté avec de l’ouverture, de la solidarité et de la tolérance. »

S’il ne l’a pas exprimé clairement, Aleksander Ceferin a sous-entendu que la FIFA a accepté de décaler la première édition de son Mondial des Clubs, initialement prévu à l’été 2021en Chine et dont les dates rentraient en conflits avec un éventuel reclassement de l’Euro.

