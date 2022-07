Favre tient son chouchou à l'OGC Nice, Reims résiste au PSG pour Ekitike, Lopez vide son sac à Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

AS Monaco : Lecomte vers l'Espanyol Barcelone

Prêté la saison passée, à l'Atlético Madrid, Benjamin Lecomte a fait son retour à l’AS Monaco. Le portier tricolore n’aura pas marqué les esprits chez les Colchoneros mais son avenir pourrait tout de même s’écrire en Espagne. Selon les informations de Mundo Deportivo, l'Espanyol Barcelone voudrait recruter le monégasque pour en faire le nouveau titulaire dans les cages catalanes à la place de Diego Lopez, qui arrive en fin de carrière.

SCO Angers : Sima prêté par Brighton

Abdallah Sima sera angevin cette saison. L'attaquant de Brighton s'est engagé ce main avec le SCO sous la forme d'un prêt. Acheté 8 millions d'euros au Slavia Prague dans les dernières heures du mercato l'été dernier, l'international sénégalais (21 ans) avait été ensuite prêté dans la foulée à Stoke City, pour un bilan de 4 matches disputés sans le moindre but inscrit, la faute à deux blessures (cheville puis aine).

OGC Nice : Le Sommer pour 2,5 M€ ?

Après le départ de Walter Benitez, l’OGC Nice se cherche un nouveau gardien et pourrait l’avoir trouvé en la personne de Yann Sommer. Selon L’Équipe, un accord est imminent entre le club azuréen et le Borussia Mönchengladbach. Le Gym devrait ainsi débourser 2,5 millions d'euros pour enrôler l'international suisse. Lucien Favre a poussé en interne pour le recruter.

Girondins : Lopez vide son sac

Six jours après la confirmation de la relégation de Bordeaux en National par la FFF, Gérard Lopez s’est exprimé hier sur la situation. Sur RMC Sport, il a annoncé que les fonds d’investissement King Street et Fortress avaient accepté de réduire la dette de 53 à 13,5 M€. Le président du FCGB continue de rappeler également que des ventes de joueurs sont prévues pour « 14 millions d'euros », affirmant que cet argent, tout comme l'intéressement sur le transfert d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, va être injecté dans le club et non pas utilisé pour rembourser immédiatement la dette. Mardi, le club en saura plus sur son avenir lors d’une audience de conciliation devant le CNOSF. En cas d’avis favorable, une dernière audience aura lieu mercredi devant le Comité exécutif de la FFF, qui devra valider définitivement l’engagement ou non de Bordeaux en L2.

FC Lorient : un nouveau gardien arrive chez les Merlus

Le FC Lorient a avancé sur la piste Yvon Mvogo. L'international suisse (28 ans) était attendu hier soir dans le Morbihan dans le cadre d'une transaction dont la nature n'a pas filtré. Prêté la saison passée au PSV Eindhoven, où il n'a joué que 8 matches de Championnat, Mvogo, sous contrat avec Leipzig jusqu'en 2023, doit tenir le rôle de gardien n°1 au FCL.

Stade de Reims : Richardson arrive, forcing pour Ekitike

Le Havre s'apprête à perdre le milieu de terrain Amir Richardson (20 ans). Plusieurs clubs de Ligue 1 ont manifesté un intérêt pour l'une des révélations de la L2 la saison passée, notamment Brest et Lorient. Mais L’Équipe affirme que c'est Reims qui semble tenir la corde. Richardson avait séduit pas mal de monde et notamment Paul Le Guen qui l'avait aligné à 33 reprises en L2. Par ailleurs, on apprend que la dernière offre orale du PSG pour Hugo Ekitike (27 M€ + 5) a été refusée par Jean-Pierre Caillot.

AS Monaco : Embolo chaud pour venir

Priorité de l’AS Monaco dans le secteur offensif, Breel Embolo est chaud à l’idée de rejoindre la Principauté au mercato estival. Selon Foot Mercato, l'attaquant suisse du Borussia Mönchengladbach serait particulièrement intéressé par le projet monégasque pour donner un nouvel élan à sa carrière, lui qui reste sur une superbe fin de saison en Allemagne avec 6 buts inscrits lors des 8 derniers matches de Bundesliga. Le joueur de 25 ans attend donc patiemment que les deux clubs trouvent un accord.

Angers SCO : c'est officiel, Fulgini rejoint Mayence !

Comme attendu, Angelo Fulgini quitte Angers pour rejoindre Mayence où il s'est engagé ce mardi pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2026. Le montant du transfert est évalué à 7 millions d'euros.