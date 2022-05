FC Barcelone : après Messi, le Real Madrid a bluffé une figure du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

La fin de match restera dans l'histoire. Assurément. Au même titre, d'ailleurs, que la campagne Ligue des Champions du Real Madrid, marquée du sceau de la folie et de l'émotion. Hier soir, encore, après le PSG et Chelsea, le Bernabeu a assisté à de l'irrationnel avec un retour inattendu des Merengue et trois buts inscrits en quelques minutes.

Un pénalty de Benzema, un doublé de Rodrygo et les Citizens ont dit adieu à la C1. Sur les réseaux sociaux, le match à fait parler. Beaucoup. Après les paroles hallucinées de Lionel Messi, on retiendra notamment le propos du défenseur du FC Barcelone, Daniel Alves, qui, bien entendu, a salué la performance du Brésilien, mais pas que.

Admettant que la qualification des Madrilènes ne devait rien à la chance. "Comme dans la vie, la chance n'existe pas dans le football. Soit vous dominez le jeu, soit le jeu vous domine. Ah, que serait le football sans les Brésiliens !"

Súper portadas para recoger la increíble remontada del Real Madrid. pic.twitter.com/ILMWv0TeFn — Paco López (@PacoLopezpress) May 5, 2022

Pour résumer Hier soir, en demi-finale retour de la Ligue des Champions, le Real Madrid a une fois encore crée la sensation en éliminant au bout du suspense Manchester City. Un match insensé qui n'a pas manqué de faire réagir, y compris en Catalogne...

Benjamin Danet

Rédacteur