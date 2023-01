FC Barcelone - Mercato : un autre champion du monde 2018 que Pavard au Barça ?

Le FC Barcelone se montre difficile ! En fin de contrat en juin prochain, les dirigeants du FC Barcelone espèrent vendre Memphis Depay cet hiver pour remplir les caisses. Cela tombe bien, l’Atlético Madrid est très intéressé par l’international néerlandais pour renforcer son attaque. Cependant, les Catalans aimeraient bien chiper un joueur dans cette opération.

Selon les informations de Sport, le Barça souhaite échanger Memphis Depay contre le Belge, Yannick Carrasco. Cependant, Relevo affirme que l'Atletico n'est pas favorable à une telle opération. De plus, le média explique qu’il serait très compliqué que le Diable Rouge baisse son salaire pour rejoindre les Blaugranas.

Autre option imaginée par le club madrilène : Thomas Lemar. A 27 ans, le champion du monde 2018 ne semble néanmoins pas entrer dans les plans de Xavi au FC Barcelone. Cette idée ne devrait pas trouver de dénouement positif.

Here's the fifth from @Memphis 😯 pic.twitter.com/ZxJS8xMZUz