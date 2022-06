FC Barcelone : Pedri a trouvé son frère jumeau au Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Le Real Madrid a prolongé le contrat d’un de ses jeunes les plus talentueux au milieu de terrain à savoir Borja Alonso (18 ans). Comme Pedri, c’est un milieu créatif de 18 ans formé comme un meneur de jeu, ambidextre, fin techniquement et natif des îles Canaries.

Le parallèle est évident entre les deux joueurs et cela fait peut-être partie des raisons qui ont poussé Florentino Perez à sécuriser le contrat de sa jeune pépite. As annonce que le jeune madrilène signe sur le long terme jusqu’en 2026 et le club a envie dans un premier temps de le voir briller en youth League.

Le milieu espagnol devrait évoluer sous les ordres d’Arbeloa avec les Juvenils A. Comme le Barça le Real commence à lorgner des talents espagnols dès le plus jeune âge, mais à la Casa Blanca, on préfère prendre son temps avant de les envoyer dans la cour des grands.

Pour résumer Le Real Madrid sécurise le contrat d'un de ses jeunes cracks de 18 ans avec un bail jusqu'en 2026 pour Borja Alonso. Milieu de terrain offensif, âgé de 18 ans et originaire des îles canaries, Alonso rappelle évidemment Pedri. Il débutera avec les juvenils A mais pourrait très bien connaître la même ascension fulgurante que son rival.

