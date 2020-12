FC Barcelone, Real Madrid : Messi porte l’estocade à Hazard

Eden Hazard vit des heures difficiles depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019. Le Belge a beaucoup de mal à justifier les 160 M€ de son transfert. Et selon une étude réalisée par « Fbrefs y Capology », que reprend le quotidien Sport ce mercredi, le Belge est premier au classement des joueurs de la Liga les plus surévalués, devant Inigo Martinez (Bilbao) et Nabil Fekir (Betis). Chaque but d'Hazard a coûté plus de 31 M€ au Real, pour l'instant...

Formé au Barça, Lionel Messi, lui, domine le classement les joueurs les plus sous évalués. L'Argentin devance Jan Oblak, le gardien de l'Atlético, et Manuel Nolito, l'attaquant du Celta Vigo, formé à la Masia.