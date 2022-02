A la pause, le FC Barcelone déroule à Valence grâce à ses francophones

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le nul contre Naples (1-1) au Camp Nou jeudi a été trompeur. Si le résultat est décevant et met en péril la qualification pour les 8es de finale de l'Europa League, le FC Barcelone a réalisé un grand match qui aurait mérité une victoire large. Mais ce dimanche à Valence, l'équipe de Xavi ajoute l'efficacité au beau jeu. A la mi-temps, elle mène 3-0 grâce à deux buts de Pierre-Emerick Aubameyang et un de Frenkie De Jong.

Pour le Gabonais, il s'agit de ses premiers but en blaugrana. A la 22e minute, magnifiquement lancé dans la profondeur par Jordi Alba, il a expédié une mine de 20 mètres dans la lucarne gauche du gardien valencian. Neuf minutes plus tard, un superbe mouvement collectif encore parti d'Alva a trouvé Ousmane Dembélé dans la profondeur, qui a tout de suite remis à De Jong pour assommer le club Ché. Le festival s'est poursuivi à la 38e avec une nouvelle passe dans la profondeur, cette fois pour Pedri, qui a trouvé Aubameyang. Le Gabonais n'a eu qu'à pousser le ballon dans les filets. Valence a eu deux buts annulés fort justement, à 0-1 et 0-3, le premier pour une main préalable, le second pour une touche pas signalée au départ de l'action.

¡Goooooool del Valencia! ¡Hay partido en Mestalla! ¡Pero el VAR tiene que mirar porque el balón ha podio salir de banda! https://t.co/GxQIRCfTaZ #ValenciaBarça #La:iga pic.twitter.com/SVSaLtvi4C — MARCA (@marca) February 20, 2022