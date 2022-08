A la pause, le Barça mène et fait cavalier seul face à Valladolid

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sympa, ce petit match d'entraînement du FC Barcelone au Camp Nou ! Pendant les 45 premières minutes, cela a été une grosse attaque-défense ! On n'imaginait pas le promu Valladolid faire des miracles mais être dominé de la sorte, c'est presque indécent. L'équipe de Fenomeno Ronaldo n'a pas existé lors de la première minute et elle peut s'estimer heureuse de n'avoir encaissé que deux buts, œuvre de Robert Lewandowski à la 24e minute de Pedri à la 43e (sur une passe décisive de Dembélé). Les Catalans ont d'ailleurs touché deux fois les montants avant l'ouverture du score, par Lewandowski déjà et par Dembélé.

D'ailleurs, cette première période a montré combien le Polonais allait apporter au FCB mais également combien il pouvait parfois la pénaliser. Car s'il a un sens du but redoutable, s'il est toujours bien placé, il est également plutôt lent pour une équipe jouant aussi vite. Cela s'est vu sur une attaque placée où, bien servi aux 18 mètres, il a mis un temps infini à servir Dembélé d'une talonnade. Un geste tellement téléphoné que deux défenseurs de Valladolid, pourtant largués le reste du temps, ont pu intervenir... Mais peut-être que le Polonais a simplement besoin d'un temps d'adaptation à un championnat beaucoup plus technique que celui qu'il a connu jusque-là...