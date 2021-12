A la pause, le FC Barcelone déçoit face à l'Osasuna

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Quand on a vu l'ouverture du FC Barcelone sur la pelouse de l'Osasuna, on s'est cru revenu au bon vieux temps. Sur la gauche du terrain, Gavi a réalisé une ouverture à la Xavi (ou à la Messi), une passe brossée lobée par dessus la défense, qui a permis à Nico de se présenter seul devant le gardien et d'inscrire son premier but chez les professionnels.

Hélas, deux minutes plus tard, un corner de l'Osasuna a rappelé qu'on n'est plus à l'époque de Guardiola. Libre de tout marquage, Zubiria a égalisé de la tête. La suite du match a vu le Barça se procurer quelques occasions. Il aurait également pu bénéficier d'un pénalty pour une faute sur Luuk De Jong juste avant les trois coups de sifflet de l'arbitre. Mais difficile de trouver l'inspiration quand on a un Ousmane Dembélé peu en verve et un De Jong qui se confond avec un piquet aux avant-postes…

