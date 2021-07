Argentine, FC Barcelone : Messi, un premier sacre et un message empreint d'émotion

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Lionel Messi a enfin, et comme vous le savez, remporté un premier trophée avec l'Argentine. C'était dans la nuit de samedi à dimanche au cours e la finale de la Copa America, face au Brésil, et avec une courte victoire sur le score de 1-0. Le génial milieu de terrain du FC Barcelone, dont on ne sait toujours pas si il va prolonger avec le club catalan, a tenu à partager sa joie sur son compte Instagram.

Avec, notamment, des passages assez touchants en direction du peuple argentin. "Je veux dédier ce succès à ma famille qui m'a toujours donné la force de continuer, à mes amis que j'aime tant, à toutes les personnes qui nous soutiennent et surtout aux 45 millions d'Argentins qui ont eu tant de mal avec ce virus de merde, notamment ceux qui ont été les plus touchés. Pour continuer à faire la fête, nous devons continuer à prendre soin de nous, n'oublions pas qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour revenir à la normale. Profitez de ce bonheur pour prendre des forces afin de lutter ensemble contre le virus."

Avant ces quelques mots sur Diego Armando Maradona. "Diego, qui nous a sûrement soutenus d'où qu'il soit."