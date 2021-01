Athletic Bilbao - FC Barcelone (2-3) : Messi sonne la révolte

Présent au Camp Nou pour la réception d'Eibar (1-1) il y a huit jours alors qu'il revenait tout juste de vacances en Argentine, Lionel Messi avait semblé dépité par la prestation du FC Barcelone. Ultra dominateur, le club catalan avait perdu deux nouveaux points précieux ce soir-là, désolant Ronald Koeman par son manque d'efficacité. Mais avec son patron de retour sur le terrain, le FCB a repris sa marche vers les sommets. A Huesca (1-0) pour commencer, à Bilbao (3-2) ce soir.

Une entente magnifique avec Pedri

Le succès à San Mamès est significatif car l'antre des Lions, même quand ils sont au plus mal comme actuellement, n'est jamais facile à prendre. En outre, le Barça a trouvé le moyen d'être mené dès la 9e minute suite à un but d'Inaki Williams. Mais il n'a pas paniqué et a réglé son problème de réalisme devant le but. Sous l'impulsion d'un excellent Pedri, qui est vraiment bon quand il joue à côté de Messi (même si cela implique de replacer Griezmann en pointe ou sur le banc), les Catalans ont déroulé.

Pedri a égalisé à la 13e avant d'offrir le deuxième but à Lionel Messi à la 38e. L'Argentin a offert une avance de deux buts à ses couleurs à la 62e sur un bon service d'Antoine Griezmann. Muniain a réduite la marque à la 90e mais Barcelone n'a jamais tremblé. Et emmené par son leader, il pointe aujourd'hui à sept longueurs de l'Atlético (qui compte tout de même un match de plus à jouer). La Liga n'est peut-être pas encore perdue pour La Pulga et les Blaugranas !