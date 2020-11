Atlético Madrid - FC Barcelone (1-0) : Messi, une 800e au goût amer

Il faut se méfier des statistiques. Quand elles sont trop flatteuses et qu’on s’attarde un peu trop dessus, elles se retournent généralement contre leur cible. Dans le cas de Lionel Messi, les médias espagnols ont répété à l’envi qu’il disputait ce soir son 800e match avec le Barça toutes compétitions confondues. Face à un adversaire, l’Atlético Madrid, qu’il adore puisqu’il n’avait plus perdu contre lui depuis dix ans, soit vingt matches.

Pris dans la nasse

Et donc, comme on pouvait s’y attendre, le Barça s’est incliné au terme d’un mauvais match. Ronald Koeman avait misé sur la vitesse pour tenter de déstabiliser les Colchoneros. Mais ceux-ci, très agressifs comme toujours, très concentrés et mettant une grosse intensité dans les duels, n’ont rien lâché de la première à la dernière minute. Ils ont concédé quelques occasions mais se sont procurés les meilleures et ont marqué par Yannick Carrasco sur une grosse erreur de Marc André ter Stegen juste avant la pause.

Et Messi ? Pas grand-chose à dire. Le sextuple Ballon d’Or a tenté de créer du jeu mais il s’est souvent empalé sur la défense hérisson de l’Atlético. Sans compter que les hommes de Diego Simeone ont essayé de l’isoler au maximum de ses coéquipiers, tactique s’étant avéré payante. Bref, Messi a passé un sale anniversaire et le Barça se retrouve aujourd’hui 10e, à neuf points de l’Atlético, nouveau leader, avec la Real Sociedad. Une sale soirée…