Atlético Madrid - FC Barcelone (2-0) : triste sortie pour Ronald Koeman

S'il se confirme que c'était le dernier match de Ronald Koeman comme entraîneur du FC Barcelone, quelle triste sortie pour ce fidèle serviteur de la maison blaugrana ! Car avant ces derniers mois très difficiles, il ne faut pas oublier que le Néerlandais a été un formidable joueur lors de la période dorée avec Johan Cruyff sur le banc. Et que lorsqu'il est revenu en Catalogne pour entraîner le FCB l'été dernier, il avait à sa disposition un groupe qui n'a fait que s'affaiblir depuis. Des couleuvres, l'ex-libero en a avalées à la pelle et il doit sans nul doute voir son limogeage arriver soulagement.

Certainement que ses joueurs et les supporters barcelonais seront tout aussi soulagés. Car ce qu'on a vu ce soir est à mille lieux des standards barcelonais. Peu de mouvements, pas de décalages, pas d'inspiration technique, pas de réalisme offensif… Le Barça ressemblait à toutes ces équipes dont on se dit qu'au premier but encaissé, la défaite sera consommée. Et ce but est arrivé dès la 23e minute, quand Thomas Lemar a expédié une grosse frappe du gauche après un bon service de Luis Suarez. Ce même Suarez a doublé la mise juste avant la pause (sur un caviar de Lemar), s'excusant pour ce but.

La vengeance de l'ex n'est que l'ultime péripétie vécue par ce Barça engagé dans un cercle vicieux depuis de nombreux mois. Le départ de Lionel Messi a aggravé la crise mais celle-ci était déjà depuis bien longtemps. On souhaite bien du courage au successeur de Koeman pour relever l'équipe. Et on souhaite bien du repos au Néerlandais, qui a suivi ce soir la partie des tribunes, où il purgeait sa suspension de deux matches après son expulsion à Cadix !