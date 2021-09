Benfica - FC Barcelone (3-0) : nouvelle défaite, Piqué vexé… c’est fini pour Koeman !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Cet après-midi, la commission de la Liga s’occupant des comptes des clubs a annoncé que le FC Barcelone, grâce à ses gros efforts de l’été, pourrait recruter en janvier mais surtout qu’il avait la latitude financière pour changer d’entraîneur quand il le voulait. En écho, les Blaugrana n’ont rien trouvé de mieux que de rapprocher Ronald Koeman de la sortie en s’inclinant ce soir sur la pelouse du Benfica Lisbonne (0-3) de façon piteuse.

Non seulement les Catalans ont encaissé un but dès la 2e minute sur un contre, non seulement ils ont une nouvelle fois manqué de réalisme mais en plus, ils ont perdu Gerard Piqué dès la demi-heure de jeu. Non, le grand défenseur central n’est pas blessé. Son coach a simplement estimé qu’étant averti, il risquait de se faire expulser vu comme les Aigles se baladaient au sein de l’arrière-garde barcelonaise. Le visage de Piqué à sa sortie veut tout dire : il ressemblait à celui de Messi avec Pochettino lors du match contre l’OL.

Après la déroute face au Bayern Munich (0-3), les dirigeants du FCB avaient laissé trois matches à Koeman pour redresser la barre. Ils avaient commencé par deux nuls contre Grenade (1-1, égalisation à la dernière seconde) et Cadix (0-0) avant un succès sur Levante (3-0). Mais l’éclaircie n’aura duré que trois jours. Cette nouvelle humiliation en C1 devrait sonner le glas d’un entraîneur qui n’a jamais pu compter sur le soutien franc et entier de son président. Et qui a dû avaler tellement de couleuvres depuis son arrivée il y a quinze mois (déboires financiers, départs de Suarez, Messi, Griezmann…). Le calvaire doit prendre fin, pour lui comme pour les supporters !

