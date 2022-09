INTERRUPTION

Joué jusqu'à la 81e minute et interrompu depuis une dizaine de minutes, le match entre Cadix et le FC Barcelone n'est pas certain de pouvoir reprendre. En effet, depuis de longues minutes, les joueurs des deux équipes attendent sur la pelouse pour permettre l'intervention des secours pour aider un supporter qui a fait un malaise cardiaque. Le score est de 2-0 pour les Blaugranas.