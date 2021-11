Celta Vigo - FC Barcelone : malgré un but de Depay, le Barça concède une remontada

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Quelques heures après l'arrivée de Xavi au poste d'entraîneur, le FC Barcelone a concédé ce samedi le match nul sur la pelouse du Celta Vigo (3-3), à l'occasion de la 13e journée de Liga. Les Blaugrana, qui menaient 3-0 à la pause grâce à des buts d'Ansu Fati (5e), Sergio Busquets (18e) et Memphis Depay (34e), a sombré en seconde période, encaissant trois buts dont un dans le temps additionnel. En plus de s'être fait rejoindre au score, le Barça a perdu trois joueurs sur blessure lors de cette rencontre. Il s'agit d'Ansu Fati, Eric Garcia et Nico Gonzalez.