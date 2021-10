Champions League : FC Barcelone - Dynamo Kiev, les compos (Fati remplaçant, Lenglet titulaire)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Après deux 0-3, à domicile contre le Bayern Munich et à Lisbonne face au Benfica, le FC Barcelone doit impérativement battre le Dynamo Kiev, que ce soit ce soir au Camp Nou ou lors de la prochaine journée en Ukraine. En d’autres circonstances, Ronald Koeman aurait fait tourner son équipe face à l’adversaire le plus faible de sa poule mais comme son Barça est bon dernier, l’urgence commande à la situation.

L’entraîneur néerlandais aligne donc son meilleur onze ce soir, à l’exception de son attaque, où il a décidé de laisser Ansu Fati au repos en prévision du Clasico de dimanche et de titulariser Luuk De Jong. Le joueur prêté par Séville est une déception depuis son arrivée. Il a l’occasion ce soir d’inscrire son premier but devant son nouveau public. A noter aussi la titularisation en défense de Clément Lenglet, à côté de ses pompes depuis un an. Le Français profite de la blessure de l'Uruguayen Araujo.

FCB : Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - F. De Jong, Busquets, Gavi - Depay, L. De Jong, Dest.

Kiev : Buschan - Kędziora, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko - Sydorchuk, Buyalskiy - Tsygankov, Shaparenko, De Pena - Supryaha.

#UCL #DinamoKievBarça⚔



🔝Luuk de Jong volverá a ser titular en la máxima competición europea por tercera vez consecutiva



👀De Jong ha vivido desde el césped las dos derrotas ante Bayern de Múnich y Benfica



✍️ @sanantheonehttps://t.co/cNypWh9odE — Diario SPORT (@sport) October 20, 2021