Coupe du Roi : FC Séville - FC Barcelone, les compos (Dembélé, Messi et Griezmann titulaires)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On ne cesse de le répéter depuis des semaines : si le FC Barcelone doit soulever un trophée cette saison, ce sera la Coupe du Roi. Il avait également une chance avec la Supercoupe d'Espagne mais il s'est incliné en finale face à l'Athletic Bilbao (2-3 a.p.). Distancé par l'Atlético en Liga et a priori pas assez costaud défensivement pour briguer une sixième Champions League.

Va donc pour la Coupe du Roi. Et Ronald Koeman prouve qu'il s'agit d'un objectif majeur en alignant sa meilleure attaque possible, avec Ousmane Dembélé, Lionel Messi et Antoine Griezmann. Le FC Séville, lui, est privé de Lucas Ocampos, gravement blessé le week-end dernier sur un tacle mal maîtrisé d'un adversaire.

FCS : Carlos, Escudero - Fernando, Jordán, Rakitic - Suso, Papu Gómez, En-Nesyri.

FCB : Ter Stegen - Mingueza, Umtiti, Firpo, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Messi, Griezmann.