Coupe du Roi : le FC Barcelone sans trembler à Ceuta

Quatre jours après sa victoire Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid (3-1), le FC Barcelone affrontait ce jeudi au stade Alfonso Murube l'AD Ceuta, en huitième de finale de la Coupe du Roi Face aux pensionnaires de troisième division espagnole, Xavi a fait un peu tourner son effectif, avec notamment Inaki Pena dans les buts.

Doublé pour Lewandowski

Et malgré une entame de match compliquée, le Barça s'est imposé (5-0) grâce à deux buts inscrits juste avant et juste après la mi-temps, par Raphinha et Robert Lewandowski, puis grâce à Ansu Fati et Franck Kessie, avant que Lewandowski ne s'offre un doublé. Un match bien maîtrisé qui confirme la belle santé des Catalans.