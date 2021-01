Coupe du Roi : Rayo Vallecano 0-0 FC Barcelone (mi-temps)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Pour ce qui est peut-être sa seule chance de remporter un trophée cette saison, le FC Barcelone fait le boulot sur le terrain du Rayo Vallecano. Les Blaugranas, qui alignent Antoine Griezmann, Lionel Messi et Trincao en attaque, ont la possession de balle et se sont procurés les meilleures occasions. Mais, à la pause, ils n'ont toujours pas forcé le verrou du club de la banlieue de Madrid.

A la 8e minute, Trincao aurait pu bénéficier d'un pénalty mais l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas eu de contact. A la 20e, Frenkie de Jong a vu une reprise du bout du pied heurter la transversale. A la 35e, Trincao a préféré la jouer solo alors que Messi était mieux placé, sa frappe a été repoussée dans les pieds de Puig, dont le tir a été dévié sur la barre…

Beaucoup d'occasions mais pas de but à la pause. On aimerait dire que le Barça finira par parvenir à ses fins mais on avait écrit la même chose au sujet du Real Madrid la semaine dernière contre Alcoyano (1-0 à la pause, 1-2 au final)…