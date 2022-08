Débuts amers pour le FC Barcelone, première pour Tchouaméni au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : gros dérapage Le quotidien pro-Real Madrid n'a pas manqué de jubiler après le 0-0 du Barça contre le Rayo Vallecano. Surnommé "le Barça des leviers" en référence aux droits marketings qu'il a vendus pour se refaire la cerise financièrement, le club catalan est moqué pour sa piètre performance et le fait que Frenkie De Jong, durement poussé vers la sortie, ait été le meilleur joueur de la rencontre, alors qu'il n'est entré qu'en seconde période. Madre del amor la sida de portada…

Diario Marca Real Madrid ©️ https://t.co/Dbq7Oc2xao — JC 🏖 (@josecarlozzzz) August 13, 2022

Podcast Men's Up Life

AS : pétard mouillé

Comme Marca, AS a choisi de mettre Robert Lewandowski en Une pour illustrer la grosse déception barcelonaise. Véritable killer en Bundesliga, le Polonais a semblé parfois dépasser par le rythme et surtout la qualité technique de la Liga. Le temps dira s'il s'agissait simplement d'un jour sans ou d'une erreur de casting... Par ailleurs, concernant les débuts du Real Madrid en championnat, le quotidien assure que Carlo Ancelotti va faire tourner et qu'Aurélie Tchouaméni pourrait débuter le match à Almeria ce soir.

📰 Ya está aquí la #portadaAS del domingo, 14 de agosto

💥 Petardazo pic.twitter.com/0RmAi1G90Z — Diario AS (@diarioas) August 13, 2022

Sport : ça ne fait que commencer

Après les moqueries de la presse madrilène, voici les encouragements de son homologue catalane. Pour Sport, l'aventure du nouveau FCB ne fait que commencer et il n'y a donc pas lieu de s'alarmer. Le quotidien met en avant la déclaration de Xavi en conférence de presse après le 0-0, le technicien barcelonais réclamant de la patience pour ses troupes.

El Mundo Deportivo : débuts amers

Peut-être la Une la plus objective parmi les quotidiens espagnols ce dimanche matin. EMD ne cache pas sa déception mais ne verse pas dans le catastrophisme ni dans le positivisme à outrance. Il rappelle également que trois buts ont été justement annulés lors de ce match, dont deux dans les dix dernières minutes (Kessié côté barcelonais, Falcao côté Rayo), à chaque fois pour des hors-jeux.

DEBUT AMARGO



PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO pic.twitter.com/rreYipe9Gv — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) August 13, 2022

Pour résumer Le très décevant match nul du FC Barcelone face au Rayo Vallecano (0-0) au Camp Nou hier soir en ouverture de la Liga fait la Une de tous les quotidiens sportifs espagnols. Le Real Madrid, lui, débute ce soir sur la pelouse d'Almeria.

Raphaël Nouet

Rédacteur