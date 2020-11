Disparition Maradona : son avocat souhaite l'ouverture d'une enquête

C'est encore l'heure du deuil. Et de la tristesse pour des millions d'amoureux du football qui ne se remettent pas de la mort de Diego Armando Maradona, décédé hier des suites d'un arrêt cardiaque. En Argentine, alors que se poursuit la veillée funèbre, et qu'El Pibe de Oro sera enterré demain, l'avocat de Maradona s'est fait entendre.

Au travers d'un communiqué, publié sur les réseaux sociaux. Et dans lequel Mathias Morla s'interroge sur la lenteur des secours qui se sont rendus au domicile de l'ancien milieu de terrain. "Il est inexplicable que mon ami n'ait pas eu l'attention ou le contrôle du personnel de santé dédié à ces fins. L'ambulance a mis plus d'une demi-heure à arriver, ce qui était une idiotie criminelle. Ce fait ne doit pas être négligé et je vais demander que l'on enquête jusqu'au bout sur les conséquences de ce retard. Comme Diego me l'a dit : ''tu es mon soldat, agis sans pitié.''"