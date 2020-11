Dynamo Kiev – FC Barcelone : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ?

Battu sur la pelouse de l'Atletico Madrid ce samedi (0-1) et en difficulté en Liga (12e seulement), le FC Barcelone tourne beaucoup mieux en Ligue des Champions avec ses trois victoires de suite face à Ferencvaros (5-1), la Juventus de Turin (2-0) et au Dynamo Kiev (2-1). Les Blaugranas peuvent composter dès ce soir leur billet pour les huitièmes de finale face aux Ukrainiens. Un match que Ronald Koeman prend très au sérieux même si Lionel Messi et Frenkie De Jong seront préservés de ce déplacement.

Le Barça sur RMC Sport 2 et Téléfoot Stadium 3