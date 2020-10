FC Barcelone, Juventus Turin : entre Messi et Cristiano Ronaldo, une légende du Real Madrid a choisi !

Qui est le plus fort ? Qui est le meilleur ? Qui est le plus grand ? Chaque saison, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo repoussent leurs limites pour performer au plus haut niveau. Les deux géants du football mondial se mènent une rivalité sportive à distance depuis 10 ans. En Liga, sous la tunique du FC Barcelone et du Real Madrid, les "Ballon d'Or" ont également brillé sur les mêmes pelouses.

Pour Casillas, Cristiano Ronaldo est au-dessus de Lionel Messi

Dans un entretien accordé à ESPN, Iker Casillas a exprimé son opinion sur le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. "Cristiano a toujours eu un énorme désir d’être le meilleur, depuis qu’il est enfant et je crois qu’il y est parvenu. Si je dois le comparer à Messi, ce que Cristiano a fait est plus impressionnant car nous connaissons tous le talent de Messi, mais Cristiano était déterminé et a travaillé dur pour être le meilleur. Je pense que nous avons eu la chance de pouvoir profiter de deux joueurs phénoménaux. Pour les gens qui ne connaissent pas Cristiano, il peut paraître arrogant et prétentieux, mais c’est tout le contraire." Le choix de l'ex-portier n'est pas étonnant. Il a été durant si années le partenaire du portugais au Real Madrid. Le débat du meilleur entre Messi et Ronaldo demeure, toujours, sans fin.