FC Barcelone : le Barça tient une petite revanche sur le Real Madrid

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Peu probable que cela console les supporters du FC Barcelone. Qui, malgré eux, ont été contraints de suivre le sacre du Real Madrid cette saison avec un nouveau titre de Champion d'Espagne et une quatorzième Ligue des Champions. En Catalogne, on a longtemps souffert, du départ de Messi et du reste avec une situation économique désastreuse et des résultats mitigés.

Reste néanmoins une évidence, partagée dans les colonnes du quotidien Marca : le FC Barcelone est le club espagnol dont les matches ont été les plus regardés cette saison. Et ce devant le Real Madrid. Ainsi, sur les vingt rencontres de Liga qui ont fait le plus d’audience cette saison, quinze sont des matches du Barça, et sept sont des matches du Real. Car dans le total, il y a bien entendu les deux Clasicos.

Pour résumer La saison écoulée en Liga a permis au Real Madrid de s'adjuger un nouveau titre de champion d'Espagne (35) et de glaner une 14e Ligue des Champions. Exceptionnel. Mais en Espagne, ce n'est pas ce club qui est le plus regardé par les amateurs de foot...

Benjamin Danet

Rédacteur