Espanyol - FC Barcelone : Xavi lâche une balle perdue sur le Real Madrid après le derby

Grâce à un but de Luuk De Jong dans le temps additionnel, le FC Barcelone a arraché ce dimanche le match nul dans le derby catalan face à l'Espanyol (2-2). Après la rencontre, l'entraîneur blaugrana, Xavi, a livré son analyse du match, lâchant une balle perdue sur le Real Madrid.

"Le Real Madrid a perdu ici"

"Nous aurions pu gagner le match. Nous avons dominé et créé des occasions. Nous avons dû régler le match lorsque nous étions dans nos meilleurs moments. En deuxième mi-temps, nous avons complètement contrôlé le match mais le but de de Tomas est venu. Mon sentiment est que nous avons perdu deux points, pas gagné un. Ce n'est pas facile de gagner ici. Le Real Madrid a perdu ici et il y a eu des minutes où nous avons très bien joué. Nous aurions pu gagner parfaitement."

"We need to be more effective"



— Xavi after #EspanyolBarça pic.twitter.com/uvaLhR702w — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 13, 2022